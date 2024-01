Pkw-Lenker touchierte Seniorin (80) - verletzt

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstagabend in Jochberg (Bezirk Kitzbühel)! Ein 37-jähriger Einheimischer übersah mit seinem Pkw eine Seniorin (80), die auf der rechten Fahrbahnseite ging. Das Auto touchierte die Frau, die daraufhin in einen Graben stürzte und erheblich verletzt wurde.