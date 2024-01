Worum es beim Busen geht - und immer schon ging

In einem amerikanischen Boulevardblatt knallte mir kürzlich eine Schlagzeile entgegen: „Big Boobs are back!“ - Große Brüste sind zurück! Aha. Wo waren sie denn vorher? Waren sie überhaupt weg? Nein, sie waren immer da. Immer. Nur müssen sie sich manchmal klein machen, mitunter werden sie verformt, gelegentlich dürfen sie sich aufplustern, ohne sie käme die Kunst nicht aus. Die aktuelle Ausstellung „Darker, Lighter, Puffy, Flat“ (Dunkler, heller, bauschig, flach) in der Kunsthalle Wien beweist es.