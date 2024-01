Betrüger sorgten für Zehntausende Euro Schaden

Drei deutsche Staatsangehörige, eine Frau im Alter von 24 Jahren und zwei Männer im Alter von 30 und 32, quartierten sich in einem Hotel in Gurgl am 27. Dezember ein. Am 2. Januar haben sie, so der Hoteldirektor nach Angaben der Polizei, dieses aufgrund eines angeblichen medizinischen Notfalls vorzeitig verlassen und eine Klinik aufgesucht.