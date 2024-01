Junges Paar belebt Jagersimmerl am Almsee neu

Nach mehr als 30 Jahren haben Andrea und Christian Bergbaur mit Jahresende das bekannte Jagersimmerl in Grünau an ihre Tochter Johanna Rohn übergeben. Vor viereinhalb Jahren hat die 31-Jährige bereits mit ihrem Mann Markus (35) begonnen, die Fischteiche hinter dem Haus wiederzubeleben - und wollen nun mit den Saiblingen, Forellen und Lachsforellen auch der Gastronomie am Almsee neuen Schwung verleihen. Aus dem ehemaligen Jagersimmerl-Hotel (das bereits Mitte Oktober 2023) seinen Betrieb eingestellt hat, sollen Ferienwohnungen werden - ohne Verpflegung, aber mit eigenen Küchenzeilen. Zusätzlich planen die Rohns einen Hofladen, in dem sie ihre Bio-Fischprodukte anbieten.