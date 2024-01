Die Hinrichtung einer unschuldigen Bäuerin

Ich, der „Krone“-Reporter, war neun Jahre alt, als es passierte. In meinem Nachbarort, einem Dorf mit ein paar hundert Einwohnern, in der ländlichen Idylle. Dort, wo man das Böse nicht vermutet hätte. Ein brutaler Mord im steirischen Weißenbach bei Liezen? So etwas hatte es seit Menschengedenken nicht gegeben.