Mann (30) kletterte in Flugzeugtriebwerk und starb

Auf einer der Start- und Landebahnen seien am Montagabend persönliche Gegenstände des Mannes wie Kleidung und Schuhe gefunden worden. Kurz darauf wurde der Mann aus Utah in einem Flugzeugtriebwerk entdeckt. Das Triebwerk hat sich laut der Polizei bereits gedreht, der Mann sei noch am Flughafen verstorben.