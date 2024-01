Irrer öffnete Haustür mit Riesenmesser in der Hand

In Zelle uriniert

Die Sonderkräfte öffneten gewaltsam die Eingangstür und nahmen den Mann fest. Während der Anhaltung in der Verwahrungszelle verhielt er sich weiterhin aggressiv und renitent und urinierte in die Zelle. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde er in die Justizanstalt eingeliefert.