Das dürfte Markus Pinks neuer Klub werden!

Ex-Chef will Pink

Denn sein ehemaliger Chef Matthias Imhof hat ganz großes Interesse am 32-Jährigen! So streckte der Sportchef von Sandhausen schon öfter die Fühler nach seinem Ex-Bomber aus Austria-Klagenfurt-Zeiten aus - jetzt soll es laut "Krone"-Infos aber konkret werden. Pink ist ja ablösefrei zu haben, wurde gerade erst mit Shanghai Port Meister in China. Und der Offensivmann hatte danach stets betont: „Ich bin zwar für alles offen, aber noch ein Wechsel ins Ausland würde mich sehr reizen!“