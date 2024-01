FINALE! Wunderkind Littler setzt Erfolgslauf fort

Teenager Luke Littler hat als jüngster Spieler der Geschichte das Finale der Darts-WM erreicht! Der 16 Jahre alte Engländer gewann sein Halbfinale gegen Landsmann Rob Cross am Dienstag in London klar mit 6:2 und darf am Mittwoch (21 Uhr) auf eine Krönung und einen Sieger-Scheck in Höhe von 500.000 Pfund (575.340 Euro) hoffen. Final-Gegner ist Luke Humphries, der seinen englischen Landsmann Scott Williams mit 6:0 deklassierte.