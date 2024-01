Diese Diesel kommen 2024 neu auf den Markt

VW Passat

Der König der Dienstwagen ist auf Abschiedstour. Bevor er der Elektrifizierung zum Opfer fällt, fährt er noch einmal alles auf, was ihn in den vergangenen 50 Jahren so populär gemacht hat: zurückhaltendes Design, hoher Fahrkomfort sowie ein üppiger Gepäckraum. Letzterer ist wichtig, weshalb sich VW die Limousinen-Variante diesmal spart und nur noch den Kombi anbietet - in Kombination mit dem 150 PS starken 2,0-Liter-Diesel startet der Passat bei 53.000 Euro.