Neuer VW Tiguan: SUV überrascht im Motorraum

Mit Blick auf die Optik müssen sich derzeitige Tiguan-Eigner nicht grämen. Die Veränderungen sind so dezent gehalten, dass die Zehntausenden von aktuellen VW-SUVs nicht auf einen Schlag zum Oldtimer werden. Die Frontpartie wurde an die ID-Flotte angepasst. In den schmaleren Scheinwerfern gibt es auf Wunsch auch das sogenannte anpassungsfähige „IQ.LIGHT“ mit HD-Matrixscheinwerfern, das schon aus dem Flaggschiff Touareg bekannt ist und für ein sensationelles Lichterlebnis sorgen soll, ohne dabei die Entgegenkommenden zu blenden. Am Heck ziehen sich die Rückleuchten jetzt ein Stück weit um die Seiten herum und wachsen in der Mitte zu einem durchgehenden Band zusammen.