Flugretter rücken pro Tag zehnmal zum Einsatz aus

3648-Mal - so oft mussten im abgelaufenen 40. Jubiläums-Jahr die vier steirischen ÖAMTC-Rettungshubschrauber C 12, C 14, C 17 und C 99 abheben. Im Schnitt also zehnmal pro Tag. Internistische und neurologische Notfälle wie Herzinfarkte und Schlaganfälle waren der häufigste Einsatzgrund, gefolgt von Unfällen bei der Arbeit, in der Freizeit oder im häuslichen Umfeld.