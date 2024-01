Sattelzug kollidierte mit entgegenkommendem Pkw

Zunächst stieß er gegen die Leitschiene, fuhr zurück auf die Fahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 34-jährigen Mann aus Spittal an der Drau. Der Sattelzug kam in der Folge nach circa 150 Metern am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand.