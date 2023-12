Hütte in Flammen: Floriani bei Sturz verletzt

Kurz vor 1.30 Uhr heulten in der Nacht auf Samstag in Imst die Sirenen. Der Grund war eine Fischerhütte, die in Vollbrand stand. Sie brannte schließlich völlig aus. „Die Brandursache konnte bislang noch nicht geklärt werden“, heißt es seitens der Polizei. Weitere Erhebungen diesbezüglich seien im Gang.