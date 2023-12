Familienzeit, Frieden und eiskalt baden gehen

Lidia Baich und Andreas Schager: "Wir verbringen Silvester mit unseren Kindern in Miami. Am Programm steht u.a. ein Ausflug in den Everglades Nationalpark sowie gemütliche Zeit am Strand und arbeiten schon am Programm für „Götterklang trifft Donaugold“ am 22. August in Tulln. Wir möchten den Jahreswechsel vor allem entspannt angehen. Fürs Neue Jahr wünschen wir uns vor allem, dass die Menschen wieder zu einem friedvollen, empathischen Miteinander finden."

(Bild: Privat)