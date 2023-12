Frontal-Crash: Zwei Steirerinnen schwer verletzt

Am Donnerstagvormittag kam eine 83-jährige Autolenkerin in Mariazell von ihrem Fahrstreifen ab und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto, gelenkt von einer 38-Jährigen, die ihren Sohn (2) mit an Bord hatte. Beide Lenkerinnen wurden schwer verletzt, dem Kind passierte nichts.