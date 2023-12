„Türöffner für ungebändigte illegale Migration“

Rumänien, Bulgarien und Österreich konnten sich laut den Regierungen in Bukarest und Sofia bei der Schengen-Erweiterung einigen. Das rumänische Innenministerium verlautbarte, Bulgarien und Rumänien würden somit ab kommendem März den Schengen-Rechtsbestand an ihren Luft- und Seegrenzen anwenden. Aus Wien hieß es am Donnerstag lediglich, dass man noch verhandle.