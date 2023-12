Das Ende der Leidenszeit

Das Jahr ist noch nicht vorbei, da würde Stefan Nutz 2023 am liebsten schon jetzt aus seinen Erinnerungen verbannen. Verständlich! Am 19. März hatte sich der Spielmacher gegen Wolfsberg das Kreuzbandriss gerissen, musste danach von der Tribüne aus mitansehen, wie seine Rieder den Gang in Liga zwei antraten. „Eine schwierige Zeit. Ich war dort Führungsspieler, konnte im Finish nicht mithelfen und habe mir teils selbst die Schuld am Abstieg gegeben“, so der 31-Jährige. Der nach Vertragsende und trotz seiner Verletzung von St. Pölten bis 2025 unter Vertrag genommen wurde. „Wir standen schon vorher in Kontakt. Zukunftssorgen hatte ich zum Glück keine.“