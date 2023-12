„Extreme werden lauter, radikale Ränder stärker“

Man hat den Eindruck, dass die Aggressivität in den sozialen Medien im Alltag angekommen ist. Auch in der Politik. Jetzt wollen SPÖ und FPÖ gemeinsam Superreiche mit ÖVP-Nähe und die Volkspartei „rot-blaue-Sümpfe“ in U-Ausschüssen im Superwahljahr beleuchten. Hinterlässt man da nicht verbrannte Erde?

Man erkennt, dass die Extreme immer lauter werden. Generell werden die radikalen Ränder immer stärker, das schafft allgemein eine aufgeheizte Stimmung und immer aufgeregtere politische Debatten. Ich denke, es kommt darauf an, wie man die Worte wählt. „Die Zunge ist manchmal schärfer als das Schwert“ ist ein altgriechisches Sprichwort. Das ist grundsätzlich ein Auftrag an alle politischen Kräfte: Wenn wir die Demokratie erhalten und verbessern wollen, dann müssen auch Politiker aller Couleur überlegen, was sie dazu beitragen können. Die immer schärfere Radikalisierung, das Abdriften an die Ränder, tut der Debattenkultur nicht gut.