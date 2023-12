Nehammer appelliert an mehr Zusammenhalt

Gehalt statt Taschengeld für Menschen mit Behinderung

Gehe es um die Situation von Menschen mit Behinderung, so sei man in Österreich noch lange nicht am Ziel, sagte Kogler. Fortschritte bei der Barrierefreiheit seien aber etwa an Bahnhöfen gemacht worden. SPÖ-Chef Andreas Babler appellierte indes dafür, dass Menschen mit Behinderung ein Gehalt, nicht nur Taschengeld bekommen.