Zahl der Todesopfer auf Tirols Straßen gestiegen

Neue Maßnahmen, Handy und Alkohol als Mitgrund

Um die Anzahl an schweren Verkehrsunfällen mit Todesfolge zu senken, fordert der VCÖ, Maßnahmen gegen Ablenkung am Steuer und zu hohe Geschwindigkeiten zu setzen. So soll es etwa verstärkt Maßnahmen gegen Handy am Steuer geben. „Wer mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiert so schlecht wie ein Alkolenker mit 0,8 Promille“, so der Club.