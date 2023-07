Pkw-Lenkerin beim Überholen tödlich verunglückt

Tragischer Unfall in der Tiroler Gemeinde Nassereith: Laut Polizei wollte gestern um 14.10 Uhr eine Pkw-Lenkerin (55) auf der Mieminger Bundesstraße in Nassereith einen Lkw überholen. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw, vermutlich ein Mercedes Sprinter, musste sie den Überholvorgang abbrechen, kam dabei ins Schleudern und krachte im rechten Winkel in den Gegenverkehr. Schließlich kam das Auto im Bereich der ostseitigen Böschung am Dach zu liegen. Die Verunglückte musste mit einer Bergungsschere aus dem Auto geschnitten werden, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.