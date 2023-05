Firmenwagen kracht in Abflussschacht: Lenker tot

Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 6 Uhr in der Früh. Der 30-jährige Einheimische war mit dem Firmenwagen auf der B189 unterwegs, als er plötzlich aus noch unbekannter Ursache links von der Fahrbahn abkam und nach rund 30 Metern mit voller Wucht frontal in eine „betonierte Wassereinfassung“ krachte, so ein Sprecher gegenüber der „Krone“.