Erdrutsch zerstörte ein historisches Gebäude

Straße war nicht passierbar

Doch nun ist das Gebäude völlig zerstört. In den frühen Morgenstunden gegen 4 Uhr wurde das historische Bauwerk in der Gemeinde Kirchberg ob der Donau durch einen verheerenden Erdrutsch stark beschädigt. Eine Anwohnerin hatte festgestellt, dass die Straße aufgrund der Erdmassen unpassierbar war, als sie ihren Sohn abholen wollte. Die Feuerwehr rückte an, legte die Straße wieder frei.