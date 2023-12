Was nehmen Sie sich für das Jahr 2024 vor?

Immer mehr verzichten auf Neujahresvorsätze

Warum? „Wenn ich etwas in meinem Leben verändern will, dann muss ich nicht aufs neue Jahr warten“, erklärt die 19-jährige Bianca aus Glanegg. Erwartungen an 2024 hat die Lehramt-Studentin aber schon: „Ich möchte ein Auslandssemester machen.“ Ähnlich sieht das auch Erika (74) aus Klagenfurt: „In meinem Alter nimmt man das neue Jahr, wie es kommt. Aber ich versuche weiterhin, gesund zu bleiben!“