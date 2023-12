Landesrat Daniel Zadra ist ein echtes Christkind

Auch in seiner Kindheit seien Geschenke nie im Vordergrund gestanden. „Meine Eltern haben immer geschaut, dass es etwas Sinnvolles wie ein Fahrrad oder eine Skiausrüstung gegeben hat und etwas Kleineres, zum Beispiel ein Buch. Das hat immer gut gepasst. Ich bin mir nie zurückgesetzt vorgekommen.“ So hat der Lustenauer also nie mit seinem Geburtstermin gehadert. „Niemand kann sich aussuchen, an welchem Tag er auf die Welt kommt. Erstaunlich ist aber, was dieses Datum in unserem Kulturkreis auslöst.“ Egal, ob man den Ausweis vorzeige oder im Gespräch erzähle, dass man am 24. Dezember Geburtstag habe - als Antwort komme in der Regel ein „Wow, wie toll!“ oder ein „Mei, Du Armer!“