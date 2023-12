Pöltl: Persönliche Bestmarke bei Raptors-Pleite

Jakob Pöltl hat am Freitag (Ortszeit) beim 111:121 der Toronto Raptors auswärts gegen die Philadelphia 76ers in der National Basketball Association (NBA) mit 19 Punkten eine persönliche Saisonbestmarke erzielt. Der Center aus Wien war damit zweitbester Scorer der Kanadier. Zudem standen acht Rebounds, zwei Assists und ein Steal in 28:49 Minuten für ihn zu Buche.