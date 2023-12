Schwarzer Freitag: Shaw entlassen, Spiel verloren

Der überraschende Rauswurf von Brady Shaw am Freitagvormittag war auch am Abend beim Match gegen die Vienna Capitals Hauptgesprächsthema. Es wurde viel über die Gründe spekuliert. „Wir haben uns alle einen Maulkorb auferlegt“, wollte Sportboss Max Steinacher nicht mehr dazu sagen, als in der Pressemitteilung stand.