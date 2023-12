„Vom Weihnachtsfrieden können viele nur träumen“

Eine von ihnen ist Anna-Maria Steiner. Sie verbringt Weihnachten in der Gesellschaft „vieler lieber Kolleginnen und Kollegen in Kiew“, da keine Botschaft in dem Kriegsland über die Feiertage zusperrt. „Viele Menschen in der Ukraine feiern heuer zum ersten Mal offiziell Weihnachten am 25. Dezember - die ukrainischen Kirchen haben beschlossen, dass sich auch das ukrainische Christkind nicht mehr an den russischen Kalender halten muss.“ Große Weihnachtsmärkte gibt es nicht, „immerhin vor Restaurants Glühwein und, anders als im letzten Winter, gibt es noch Strom“.