Polizei zeigt Video von Einsatz gegen Amokläufer

Nach dem Amoklauf an der Karls-Universität in Prag, der am Donnerstag 14 Todesopfer und viele Verletzte gefordert hat, hat die tschechische Polizei nun ein erstes Video (siehe oben) veröffentlicht, das die Beamten bei ihrem Einsatz gegen den Amokläufer, den 24-jährigen Studenten David K., zeigt.