Massenweise Neuschnee: Tödliche Gefahr auf Bergen!

„Möglichst defensiv unterwegs sein“

„Das Risiko reduziert man am Wochenende am besten, wenn man möglichst defensiv unterwegs ist, Steilhänge über 30 Grad meidet und Auslaufbereiche unter Steilhängen umgeht“, so Patrick Nairz, Leiter des Lawinenwarndienstes.