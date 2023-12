Zweithöchste Warnung: 90 km/h Sturm sogar im Tal

Mehr als ein Meter Schnee im Gebirge

Für den Westen Tirols wurde zudem die Schnee-Warnstufe „Orange“ ausgegeben. Ab 1000 Meter Seehöhe ist mit bis zu 75 Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Im Arlberggebiet und im Paznaun werden bis zu einem Meter Neuschnee erwartet, im Hochgebirge noch mehr. In Teilen Tirols gilt am Freitag große Lawinengefahr (Stufe 4). In tiefen Lagen ist hingegen in ganz Tirol mit Regen von bis zu 60 Liter pro Quadratmeter zu rechnen. Werte, die an sommerlichen Dauerregen erinnern.