Die kleine Botin denkt beim Feiern an morgen

„Restlessen“ nach Feiertagen

Die kommenden Tage stehen im Zeichen der Familie, der Liebe und des Genusses und wollen so richtig ausgekostet werden. Ich finde es bei aller Feierlaune und Festlichkeit dennoch wichtig, nicht komplett die Relation zu verlieren und bereite deshalb nicht nur die Menüs der Feiertage vor, sondern ich plane fix einen „Leftovers Tag“ ein: Ein Tag zwischen den Jahren, an dem konsequent die Reste vom Fest gegessen werden. So verhindern wir, dass Lebensmittel in den Müll kommen, die noch gut sind. Leider wandern jedes Jahr allein in Österreich fast 1 Millionen Tonnen noch essbarer Lebensmittel in den Müll. Unfassbar!