Wie ein Kärntner zum „Napoleon der Straße“ wurde

Ein imposantes Gemälde des bekannten slowenisch-italienischen Biedermeier-Künstlers Giuseppe (Jožef) Tominz (1790 – 1866), das im Oberen Belvedere in Wien gezeigt wird, erinnert an einen großen, mittlerweile vergessenen Sohn Kärntens: Den in Rosegg geborenen Paolo Preinitsch (1763 – 1840), der in jungen Jahren ausgezogen und in Triest als Speditionsunternehmer zu Ansehen, Ruhm und großem Reichtum gekommen ist.