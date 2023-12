Lugners Babyelefant überzeugt von weißem Pulver

Von der Sexy-Hexi zur Natron-Bombe?

Nun scheint sie aber etwas anderes bewerben zu wollen, und hantiert in diversen Videos auf TikTok mit weißem Pulver. „Naaaaaaatron“, schreit sie in die Kamera und will ihren Followern erklären, wie man sich mit dem Hausmittel ganz einfach ein strahlend weißes Lächeln zaubert (Achtung: bei der Anwendung von Natron auf den Zähnen kann eventuell der Zahnschmelz angegriffen werden).