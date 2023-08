Das oberste Ziel, ist Familien wieder zu vereinen

Wie kann man sich das SOS-Kinderdorf in Wien vorstellen?

Die klassische SOS-Kinderdorf-Familie ist nur ein Teil, eigentlich gibt es nur noch eine. In Wien haben 250 Kinder und Jugendliche bei uns ein Zuhause gefunden. Die meisten leben in betreuten WGs. Im Familienrathaus in Floridsdorf bieten wir zum Beispiel einen Jugendtreff, das Ambulatorium für Kinder- und Jugendpsychiatrie und eine Heilstättenklasse für Schüler mit besonders hohem Betreuungsbedarf. Zudem betreuen wir 900 Kinder präventiv. In der mobilen Elternarbeit unterstützen wir auch die Mütter und Väter der Kinder, die im SOS-Kinderdorf leben. Wir bieten außerdem Eltern-Kind-Wohnen an, denn das oberste Ziel ist natürlich, dass die Familie zusammenbleibt.



Warum kommen Kinder ins SOS-Kinderdorf?

Das ist unterschiedlich. Die häufigsten Gründe sind aber Gewalt, psychische, physische und sexuelle, Vernachlässigung und die sogenannte neue Armut. Im Gegensatz zu früher sind die Kinder zu 99 Prozent keine Waisen.



Kommt es auch vor, dass die Kinder wieder zurück in ihre Familien kommen?

Durchaus, und das ist auch unser Ziel. Eltern bleiben die Eltern, auch wenn ein Kind im SOS-Kinderdorf lebt. Deswegen ist der Kontakt zur Herkunftsfamilie sehr wichtig: von kurzen Telefonaten bis zu Besuchen über das Wochenende. Irgendwann wird das Kind die Frage stellen: Warum bin ich da? Und diese Frage ist mit den Eltern leichter zu beantworten.