Experte: IS und Al Kaida „surfen auf Hamas-Welle“

„Krone“: Jüngst haben wir allgemein über Extremismus in Österreich gesprochen, und ob von Islamisten nach dem „Untergang“ des IS überhaupt noch Gefahr ausgeht.

Nicolas Stockhammer: Der Krieg in Gaza und die Propaganda wirken enorm beschleunigend auf die Islamistenszene in Europa. Derzeit ist eine Radikalisierung und Dynamisierung zu beobachten. Die letzten Verhaftungen und vereitelten Terror-Plots in Deutschland und Frankreich sind ein Indiz hierfür. Die Schlagkraft von Terrororganisationen wie dem IS und Al Kaida dürfte sich weiterentwickelt, die Lage sich zugespitzt haben. Die zweithöchste Terrorwarnstufe besteht bei uns zu Recht.