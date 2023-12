Steht nun eine Halbierung der Haller Kultur an?

Bemüht man die offizielle Homepage der Stadt Hall, so kann man unter anderem Folgendes lesen: „Die geistige Größe einer Stadt wird erkennbar am Anspruch zur Kultur und deren Darstellung. Die Bürger der Stadt Hall in Tirol bewahren und verwalten ihr kulturelles Erbe – beginnend bei Architektur über Musik, Theater bis zu Volks- und Brauchtum.“ Diese beiden Sätze drücken viel aus und verstärken den Eindruck der alten Salzstadt „Hall, die Kulturstadt“. So weltoffen sich die Stadt in ihrem kulturellen Leben auch gibt, so kann sie im Gegenzug auch borniert und klein kariert sein – blickt man etwa auf das Jahr 1981 mit dem hausgemachten „Stigma Skandal“ – welcher schlussendlich Telfs und nicht Hall zum Ort der Tiroler Volksschauspiele machte.