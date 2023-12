„Ich schäme mich, das war eine große Idiotie“

Daraus wurde nichts, denn der für die Schlepperkundschaft äußerst qualvolle Transport wurde am 27. August von der Polizei auf der Rudolfkreuzung in Linz gestoppt. Seither saß der Chauffeur in Linz in Untersuchungshaft. An den Aufenthalt hinter Gittern konnte er sich nun schon gewöhnen, und das ist auch gut so.