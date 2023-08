Kastenwagen voller illegaler Einwanderer gestoppt

Auch kleine Kinder sind darunter, ihr Anblick tut im Herzen weh: Nachdem erst am vergangenen Freitag in Puchenau ein Schlepper mit 19 illegalen Migranten gestoppt werden konnte, wurde am Sonntag in der Linzer Rudolfstraße erneut ein Kleinlastwagen, mit 53 illegalen Migranten von der Polizei angehalten.