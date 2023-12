Ende nach 98 Jahren: „Die Kunden haben geweint“

Als Schauflers Tante 2016 schließlich auch in Pension ging, war für die damals erst 21-Jährige klar: „Ich will übernehmen.“ Frisch von der Tourismusschule am Semmering startete sie in die Selbstständigkeit. „Ich konnte mich da verwirklichen. Ich habe das Sortiment um Deko, Geschirr und Tee erweitert.“