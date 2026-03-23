Der weiße „Bruder“ ist weder Nazi noch Sex-Unhold

Rassistische Beleidigung

Ein Bekannter der beiden, 15, ging dazwischen mit den Worten: „Hey Bro, Finger weg!“ Er ist dunkelhäutig. „Das mit dem Bruder geht sich bei uns nicht aus – ich bin weiß und du bist ein N*“, sagte der Mann, der nun vor Gericht seine Version erzählt. „Er schrie mich dann an, so auf die Art: Du bist ja ein Nazi! Bist du ein Nazi?“ Dabei kam der Bursche näher und ging spätestens nach dem zweiten kassierten Faustschlag zu Boden. „An einen kann ich mich erinnern“, sagt der Angeklagte. Die Polizei rückte an.