Nach 100 Jahren schließt das Spielzeug-Paradies

Lehrlinge kommen nach über 20 Jahren zurück

Auch ehemalige Mitarbeiterinnen sind am Dienstagvormittag noch einmal ins Geschäft gekommen. Kerstin Mandl wischt auf ihrem Handy von Foto zu Foto: „Zu Fasching haben wir uns immer alle verkleidet. Das war in den 90er-Jahren“, erzählt sie. „Mir tut es für meine Kinder leid, der Kleinste ist fünf Jahre alt, es war immer schön, mit ihnen hier herzukommen.“ Auch Frau Daniela - so ist sie bekannt - denkt zurück. „Einmal war ein junger Mann da. Er ist in Bruck aufgewachsen, lebt aber in Amerika. Er wollte das Geschäft fotografieren, um es seinen Kindern zu zeigen.“ Es sei ein „unbeschreibliches Gefühl“, so viele Kinder glücklich zu machen, sagt sie.