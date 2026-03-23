Sensation in Miami: Alcaraz fliegt früh raus

Bereits im zweiten Satz hatte Korda beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn serviert. Doch Alcaraz konterte stark und nahm seinem Gegner das Aufschlagspiel sogar zu Null ab. Im entscheidenden dritten Satz ließ sich der 25-Jährige den Sieg dann aber nicht mehr nehmen und feierte einen der größten Erfolge seiner Karriere.