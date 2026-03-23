Sensation in Miami: Alcaraz fliegt früh raus

Überraschung beim Masters-Turnier in Miami! Carlos Alcaraz ist bereits in der dritten Runde ausgeschieden. Der Weltranglistenerste musste sich dem US-Amerikaner Sebastian Korda in drei Sätzen geschlagen geben.
Für Alcaraz war es erst das zweite Match beim Turnier in Florida und zugleich das letzte. Der Spanier verlor gegen Korda mit 3:6, 7:5 und 4:6. Nach 2:20 Stunden verwandelte der US-Amerikaner seinen zweiten Matchball und sorgte damit bei seinem Heimturnier für eine Sensation.
Bereits im zweiten Satz hatte Korda beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn serviert. Doch Alcaraz konterte stark und nahm seinem Gegner das Aufschlagspiel sogar zu Null ab. Im entscheidenden dritten Satz ließ sich der 25-Jährige den Sieg dann aber nicht mehr nehmen und feierte einen der größten Erfolge seiner Karriere.
„Ich habe den Umweg genommen, das steht fest“, meinte Korda nach seinem Überraschungserfolg. „Es war etwas stressiger, als mir lieb war, aber ich bin zufrieden mit meiner Leistung und damit, dass ich dran geblieben bin.“
Alcaraz sei „in jeder Hinsicht unglaublich. Seine Bewegung, seine Volleys, seine Vorhand, seine Rückhand – es gibt nichts, was er nicht kann. Ich musste aggressiv spielen. Ich musste ihm den Ball abnehmen und den Punkt für mich entscheiden.“
Korda in Topform
Der Weltranglisten-36. befindet sich derzeit ohnehin in starker Verfassung. Erst vor einem Monat hatte Korda das ATP-Turnier in Delray Beach gewonnen. Alcaraz war in Miami noch mit einem souveränen Auftaktsieg gegen Brasiliens Top-Talent Joao Fonseca gestartet.
Chance für Sinner
Für den Spanier ist es nach dem Halbfinal-Aus in Indian Wells gegen Daniil Medvedev der nächste Rückschlag. Rivale Jannik Sinner könnte davon profitieren. Die Nummer zwei der Welt hat nun die Chance, in der Weltrangliste weiter Boden gutzumachen. Der Italiener trifft am Montag in der dritten Runde auf den Franzosen Corentin Moutet.
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