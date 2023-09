Grazer Wirtshaus Laufke schließt ab sofort

Große Geschichte

Das Lokal in ist genau 100 Jahre alt - es wurde 1923 eröffnet. 2018 schilderte der Enkel des Unternehmensgründers, Wilhelm Laufke, der „Krone“ die Geschichte der Gaststätte: „Schweine und Kühe wurden im Ganzen angeliefert, Wild sogar im Fell. Die Blut- und die Leberwürste meiner Großmutter waren in Graz berühmt. So wie ihre Beeren-Bowle. Gekocht wurde auf einem Kohleherd.“