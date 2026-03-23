Odermatt: „Ich habe das zuvor noch nie erlebt“

Damit bleibt Kvitfjell jener klassische Weltcup-Ort, an dem der 28-Jährige weiterhin auf seinen ersten Sieg wartet. Bereits am 6. März 2022 war er dort nur 28. geworden, dieses Mal kam er nicht über Rang 19 hinaus. Für Odermatt freilich zu wenig. „Das ist kein cooler Abschluss“, wurde er von „Blick“ zitiert und ging sofort auf Ursachenforschung. „Ich habe das zuvor noch nie erlebt: Bei der Besichtigung haben mir die Lust und die Motivation gefehlt. Als ich dann am Start stand, wollte ich liefern. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert.“