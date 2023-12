Einbruch bei Firma: Täter knackten Standtresor

Bei dem Einbruch hat es sich offensichtlich nicht um eine Gelegenheitstat, sondern um eine gezielte Aktion gehandelt. „Die Täter öffneten in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagfrüh gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zugang zu dem Firmengebäude in St. Veit“, berichtet die Polizei. „Dort ging es in den Büroraum, wo sie den Feuermelder abklebten und die elektrischen Jalousien schlossen.“