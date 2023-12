Start-up-Mama zielt auf 100 Millionen Euro ab

Voller Fokus auf die künstliche Intelligenz

Erste Investoren, die 500.000 Euro für ein Ticket, also eine Beteiligung, hinlegen müssen, sind gefunden. Einer der Geldgeber ist Sigl selbst. Die größte Hürde, um als Start-up und Wirtschaftsstandort attraktiv zu bleiben, stellt nicht nur in den Augen Sigls vor allem die künstliche Intelligenz dar. „Wenn wir hier in Salzburg, in Österreich und in Europa nicht rasch Wissen zur KI anhäufen und den Anschluss verpassen, wird es ganz schnell finster.“