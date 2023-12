Salzburger Freunde mit Bitcoin-Börse erfolgreich

Kryptowährungen wie etwa der Bitcoin zählen längst zu bekannten und gar nicht mehr so kleinen Anlageklassen. Dazu ein Vergleich: Mit Abstand am meisten Geld steckt in der Anlageklasse Gold, dahinter kommen die Tech-Riesen Apple und Microsoft. Aber hinter Tesla an zwölfter Stelle, mit etwas über 700 Milliarden Euro, taucht schon der Bitcoin auf.