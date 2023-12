Bursche alarmiert Notruf - mit Umbringen bedroht

Der 13-Jährige verständigte am Sonntag kurz vor 19 Uhr den Polizeinotruf und gab an, im Zuge eines Streits mit dem Freund seiner Mutter von diesem bedroht worden zu sein. „Das Opfer gab an, dass es ein Streitgespräch zwischen seiner Mutter und ihm wegen eines kaputten Mobiltelefons gab“, schildert die Polizei am Montag. Daraufhin soll sich der Freund der Frau eingemischt und dem Burschen mit Prügel gedroht haben.